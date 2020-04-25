У восьмерых суворовцев в Твери нашли коронавирус

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В ходе тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища (ТСВУ) на коронавирусную инфекцию пробы у восьми суворовцев дали положительный результат.

Как сообщает Минобороны России, заболевшие воспитанники изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. Симптомов COVID-19 у них нет.

"Информация о том, что воспитанников училища якобы заставляли шить себе медицинские маски, является ложью и глупостью. Все воспитанники и преподавательский состав училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что "к проводимым в начале апреля текущего года тренировкам в составе парадных расчетов в подмосковном Алабине инфицированные воспитанники Тверского суворовского военного училища не привлекались".

В военном ведомстве заверили, что "руководство учебного учреждения находится в постоянном контакте с родителями и доводит всю необходимую информацию через родительский комитет и лично обратившимися родителям".