У 228 кадет и суворовцев обнаружили признаки COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Признаки заболевания коронавирусом обнаружены у 228 кадет и суворовцев, более 80 из них уже выздоровели, 19 находятся в госпиталях, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"30 апреля из довузовских образовательных организаций Министерства обороны на каникулы отправлены 14 тысяч воспитанников. Состояние их здоровья вполне удовлетворительное. В настоящее признаки заболевания обнаружены у 228 кадет и суворовцев. Более 80 из них уже выздоровели, 19 - находятся в госпиталях. Кроме того, в стационарах проходят лечение 418 курсантов, 222 выписаны по выздоровлению", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду.

Министр отметил, что большую работу по борьбе с COVID-19 ведут военные медики.

"В результате число выздоровевших превышает число заболевших. В нашем понимании это и может, и должно являться той самой планкой, полкой, не знаю, как ее еще можно называть. Но победить это можно только тогда, когда количество выздоровевших больше, чем количество заболевших. Причем ежедневно", - подчеркнул Шойгу.

Он поручил оперативному штабу под руководством первого замминистра обороны Руслана Цаликова продолжить мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в Вооруженных силах РФ. Он также получил регулярно размещать на сайте ведомства актуальную информацию.