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Завод по производству битума загорелся под Тулой

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Завод по производству битума и дорожно-полимерной ленты загорелся под Тулой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Пожар по рангу номер два. Горит завод Техпрогресс (производство изделий из битума и дорожно-полимерной ленты ЛЕНДОР), в поселке Ленинский по ул. Набережная, д. 7", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что на крытой площадке происходит горение резинотехнических изделий на площади 800 кв. м.

Там добавили, что на месте пожара работают десять автоцистерн, дополнительно следуют четыре поливомоечные машины для подвоза воды.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Тульская область МЧС

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