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Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на заводе по производству битума и дорожно-полимерной ленты Техпрогресс под Тулой, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.

В РоссииЗавод по производству битума загорелся под ТулойЧитать подробнее

В ведомстве уточнили, что горение резины локализовано на 800 кв. м., а также в кабинете на первом этаже административного здания на 9 кв. м.

Пожар на заводе Техпрогресс в поселке Ленинский Тульской области произошел в ночь на воскресенье. Ему был присвоен ранг номер два.

Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Тульской области Максим Пряхин сообщил "Интерфаксу", что пострадавших нет.

"В тушении участвуют 11 пожарных расчетов. Первоначально горела резина, теперь огонь перекинулся на кровлю. Предварительно, пострадавших нет. На территории завода находилась только служба охраны", - сказал Пряхин.

Причина пожара устанавливается.

Тульская область МЧС

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