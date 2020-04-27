Число заболевших коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлены 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом (+7,7%) в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

У 43,4% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Общее число заболевших в России достигло 87 147.

Выздоровели за сутки 579 человек, за весь период с болезнью справились уже 7 346 пациентов. Умерли 50 человек, общее число погибших от осложнений достигло 794.

В Москве за сутки выявлен 2 871 носитель COVID-19, всего в столице зафиксирован 45 351 случай заболевания. В Московской области коронавирус нашли у 638 человек, в Нижегородской области - у 207, в Дагестане - у 167, в Санкт-Петербурге - у 161, в Рязанской области и Камчатском крае - по 85, в Татарстане - 70, в Курской и Тульской областях - по 69. В Ростовской области зарегистрированы 65 заболевших, в Тамбовской области - 61, в Свердловской области - 59, в Челябинской области - 58, в Краснодарском крае - 57, в Калужской области - 56, в Северной Осетии - 53.

На Орловскую область пришлись 44 новых случая заболевания, на Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую области и Башкирию - по 43, на Мордовию, Чувашию, Новосибирскую область - по 42, на Ингушетию - 38, на Смоленскую и Самарскую области - по 35, на Тверскую область - 34, на Новгородскую область, Ставропольский и Хабаровский края - по 33. В Марий Эл выявлен 31 новый заболевший, в Волгоградской области - 30, в Кабардино-Балкарии - 29, в Калининградской и Мурманской областях - по 28, в Белгородской области, ЯНАО, Алтайском крае - по 27, в Кировской области - 26, в Ярославской области - 25.

В Липецкой, Ульяновской областях и Приморском крае прирост составил 24 случая, в ХМАО и Бурятии - по 23, в Пензенской и Саратовской областях - по 22, в Астраханской области - 21, в Воронежской области, Чечне, Пермском крае - по 20, в Карачаево-Черкесии и Красноярском крае - по 19, в Еврейской АО - 15, в Псковской и Оренбургской областях - по 14, в Тюменской области - 13, в Карелии, Коми, Калмыкии, республике Алтай - по 12, в Костромской и Вологодской областях - по 10.