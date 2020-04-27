Акция "Бессмертный полк" 9 мая будет виртуальной

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийская акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн в виде виртуального шествия, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

"На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн... Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых чтут в семье. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю. Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах - на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаэкранах", - сказал Макаров на пресс-конференции, посвященной проведению акции.

Макаров напомнил, что в связи с решением президента России Владимира Путина о переносе парада на Красной площади и шествия "Бессмертного полка" из-за ситуации с коронавирусом, организаторы акции решили провести онлайн-голосование, в рамках которого граждане смогли выбрать формат акции 9 мая.

Как принять участие

Пользователи в сообществе "Бессмертного полка" во "ВКонтакте" проголосовали за проведение онлайн-акции. Также опрошенные предложили провести акцию и в офлайне - выйти на балкон в одно время и исполнить песню "День Победы". При этом Макаров призвал во время акции не выходить на улицу, так как это будет способствовать распространению COVID-19.

Для участия в онлайн-шествии будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте "Бессмертного полка" или в соцсетях проекта. Из созданной базы автоматически будет сформирован видеоряд из фотографий участника войны и его родственника. Как уточнили организаторы, портреты будут показаны не в алфавитном порядке, а по мере размещения информации в базе полка.

Старт акции будет дан на Дальнем Востоке в 11 утра, затем в то же время по местному времени ее будут подхватывать другие регионы.

Говоря о возможном количестве участников, Макаров отметил, что в этом году их будет не меньше, чем в прошлом. "Если в прошлом году на шествии по стране собралось 10 млн граждан, в этом году их было бы больше, потому что это шествие захватывает, люди в течение года искали данные", - сказал он.