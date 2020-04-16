Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Президент России Владимир Путин на акции памяти "Бессмертный полк" на Красной площади. Архивное фото. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в четверг.

"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - продолжил президент.

Он заверил, что парад Победы и акция "Бессмертный полк! обязательно будут проведены в этом году. "Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется - в нынешнем, 2020-м году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что 9 мая этом году будет отмечать вся страна. "Понимаю, что для всех нас именно 9 мая - День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев", - сказал Путин.

Президент отметил, что будет сделано все необходимое для того, чтобы ветераны чувствовали заботу и благодарность. "Задействуем все наши возможности", - сказал Путин.

"Отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан-участников всенародной акции "Бессмертный полк". Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами. Все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимым шествием", - сказал президент.

Он выразил уверенность, что 9 мая в этом году, как и всегда, станет объединяющим для всей страны и даст силы преодолеть любые трудности.

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса. Предлагались две новые даты: 24 июня и 3 сентября.

По последним данным, в России зарегистрированы 27 938 случаев заболевания коронавирусом.