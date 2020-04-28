В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На фоне отмены из-за коронавируса парадов в День Победы военная авиация 9 мая пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 городами России, сообщил во вторник Западный военный округ (ЗВО).

Линейные пролёты экипажей боевой авиации пройдут в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда.

В ЗВО сообщили, что в парадном строю над городами пролетят истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26 и вертолёты армейской авиации.

В списке городов Москва не упоминается. Между тем источники "Интерфакса" сообщили, что решение о пролете военной авиации над Москвой 9 мая может быть принято.

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что празднование Дня Победы будет организовано позднее в текущем году.

Тысячи военнослужаших, которые готовились к параду в Москве и регионах, вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.