В Кремле сочли "уткой" сообщения о прибытии в Прагу россиянина с ядом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" исследование чешского издания о приезде в страну якобы сотрудника российских спецслужб.

"Мы не в курсе вообще этого расследования. Мы не знаем, кто расследовал, что расследовал. Похоже на очередную "утку", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, планируются ли какие-то контакты с чешским руководством на этот счет, Песков подчеркнул, что Кремлю "вообще ничего неизвестно о каких-то расследованиях".

По словам журналистов, расследование связывают с шагами Праги по демонтажу памятника маршалу Ивану Коневу.

Песков отказался вновь комментировать эту тему. "Уже было много этих заявлений. Нет никакой необходимости еще раз давать оценку этого сюжета. Все оценки уже были даны достаточно исчерпывающе", - сказал он.

Ранее чешское издание Respekt сообщило, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. По данным журналистов, это был рицин. Высказывалось предположение, что яд предназначался для мэра Праги Зденека Гржиба, а также старосты района Прага-6 Онджрея Коларжа.

По данным издания, причиной покушения на мэра Праги могло стать его решение назвать площадь перед посольством РФ именем убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, а покушение на Коларжа могли готовить из-за того, что он выступал за снос памятника маршалу Ивану Коневу. Чешских чиновников взяли под охрану в связи с возникшей угрозой их безопасности.

3 апреля в округе Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Памятник был открыт 9 мая 1980 года на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник краской. На постаменте появилась надпись "Нет кровавому маршалу! Не забудем" и цифры 45, 56, 61 и 68. После этого власти района Прага-6 стали говорить о возможности переноса памятника.