Посольство РФ заявило, что российские дипломаты не прибывали в аэропорт Праги с марта

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Праге сообщает, что российские дипломаты не прибывали в пражский аэропорт с середины марта.

"С середины марта 2020 года ни один из дипломатических сотрудников Посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт", - отмечается в сообщении посольства в фейсбуке.

Комментарий российского посольства стал ответом на заявление пресс-секретаря МИД Чехии о том, что "примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно забрали из аэропорта".

Ранее посольство РФ в Праге направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге.

Как сообщили ранее чешские СМИ, некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.

Также в чешских СМИ появилась информация о том, что мэр Праги, а также староста района Прага-6 взяты под охрану в связи с якобы возникшей угрозой их безопасности после сноса памятника маршалу Коневу в столице Чехии.