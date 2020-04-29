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Посольство РФ заявило, что российские дипломаты не прибывали в аэропорт Праги с марта

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Праге сообщает, что российские дипломаты не прибывали в пражский аэропорт с середины марта.

"С середины марта 2020 года ни один из дипломатических сотрудников Посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт", - отмечается в сообщении посольства в фейсбуке.

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Комментарий российского посольства стал ответом на заявление пресс-секретаря МИД Чехии о том, что "примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно забрали из аэропорта".

Ранее посольство РФ в Праге направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге.

Как сообщили ранее чешские СМИ, некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.

Также в чешских СМИ появилась информация о том, что мэр Праги, а также староста района Прага-6 взяты под охрану в связи с якобы возникшей угрозой их безопасности после сноса памятника маршалу Коневу в столице Чехии.

Чехия Россия Прага

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