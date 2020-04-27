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Мэру Праги дали персональную охрану после сноса памятника маршалу Коневу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что полиция предоставила ему охрану.

Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что мэр Праги, а также староста района Прага-6 Онджрей Коларж взяты под охрану в связи с возникшей угрозой их безопасности после сноса памятника маршалу Коневу в столице Чехии.

"Охрана мне предоставлена чешской полицией, по их решению я не могу говорить о причинах и мерах, которые они принимают", - сказал Гржиб в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что не может говорить, связано ли это решение с информацией о готовившемся на него покушении. Мэр также не стал комментировать информацию о том, действительно ли к попытке покушения причастен "российский гражданин с дипломатическим паспортом" или спецслужбы РФ, которая ранее появилась в СМИ.

По словам Гржиба, охрана была ему предоставлена две недели назад, "в районе католической Пасхи".

3 апреля в округе Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Памятник был открыт 9 мая 1980 года на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник краской. На постаменте появились надписи "Нет кровавому маршалу! Не забудем" и цифры 45, 56, 61 и 68. После этого власти района Прага-6 стали говорить о возможности переноса памятника. В сентябре администрация округа решила демонтировать памятник Коневу и установить на его месте другой монумент освободителям Праги.

Весной 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева освободили большую часть территории Чехословакии и 9 мая вошли в Прагу. После войны маршал участвовал в подавлении Венгерского национального восстания (1956), командовал Группой советских войск в Германии во время Берлинского кризиса (1961), а также, по мнению некоторых историков, участвовал в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию (1968).

Чехия Прага Зденек Гржиб РФ

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