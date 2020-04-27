Россияне стали чаще ходить в магазины и больше тратить еще до активного распространения COVID

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские потребители увеличили частоту походов в магазины и траты еще до начала активного распространения в стране коронавируса, спровоцировавшего рост спроса на продукты питания, и кризиса из-за падения цен на нефть.

Это следует из обзора Сбербанка "Потребительский индекс Иванова" за I квартал (Ивановым аналитики называют среднего российского потребителя).

Опросы для обзора проводились со 2 по 12 марта. Большая часть ответов была получена в первую неделю марта, непосредственно перед началом активного распространения коронавируса в России и падением цен на нефть. Таким образом, исследование отражает самое начало текущих тенденций, говорится в сообщении Сбербанка.

По данным исследования, число походов респондентов в магазин увеличилось до 3,2 в неделю по сравнению с 3,0 в предыдущем квартале и I квартале 2019 года.

Средняя сумма расходов на продукты питания за день накануне опроса выросла относительно уровня годичной давности на 23%, до 1 034 рублей. Ежедневные расходы "Ивановых" также увеличились на 23% и составили 1,79 тыс. рублей, что является пятилетним максимумом.

Росту расходов способствовали такие факторы, как покупки к 8 марта, стремление закупиться продуктами питания про запас ввиду возможности введения карантина, а также покупка непродовольственных товаров в связи с падением курса рубля, отмечают аналитики.

Общий индекс потребительской уверенности немного снизился в I квартале на фоне новостей о пандемии - до минус 16% с минус 15% в IV квартале (но это выше, чем показатель за I квартал прошлого года - минус 22%).

Показатели, отражающие готовность потребителей перейти на более дешевые продукты питания, оставались довольно устойчивыми, даже несмотря на обострившуюся ценовую чувствительность: индекс готовности к переходу на более дешевые товары снизился всего лишь на 1 п. п. по сравнению с IV кварталом, до минус 39%. При этом доля "Ивановы"х, пытающихся сэкономить на непродовольственных товарах, заметно увеличилась.