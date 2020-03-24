Аналитики сообщили о рекордных расходах россиян из-за ажиотажа вокруг продуктов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Расходы домохозяйств в России на прошлой неделе продемонстрировали необычный для этого периода рост и достигли рекордного значения в 2020 году, говорится в сообщении исследовательской компании "Ромир".

По ее данным, на неделе с 16 по 22 марта объем повседневных расходов типичной российской семьи "вопреки традициям" вырос и достиг 5,025 тыс. рублей. Это на 149 рублей больше, чем неделей ранее, на 792 рубля больше показателя за ту же неделю в 2019 году и на 598 рублей (на 13,5%) выше среднего значения за последний год.

"Рост объема недельных расходов до рекордного значения, зафиксированный на 12-й неделе, не является традиционным для данного периода. Это относится как к недельной динамике, так и годовой. Подобный резкий рост объясняется всплеском продуктовых закупок россиян", - отмечает "Ромир".

Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромира" основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Индекс недельных расходов отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса.

В России в марте спрос на гречку, другие крупы, макароны, медицинские маски и туалетную бумагу резко вырос на опасениях о возможном введении карантина или других ограничительных мер из-за вспышки коронавируса. В Минпромторге не раз заверяли, что дефицит товаров стране не грозит, и призывали граждан не закупать слишком большие запасы.

Накануне, 23 марта, российские ритейлеры сообщили о стабилизации спроса на продукты и непродовольственные товары первой необходимости после ажиотажа неделей ранее, вызванного опасениями из-за коронавируса.