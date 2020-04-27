Роспотребнадзор Карелии обратится в полицию в связи с резким ростом случаев COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора Карелии направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений коронавирусом, сообщает региональный оперштаб в понедельник.

"Рост заболеваемости вызван тем, что группа людей проигнорировала ограничительные меры. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения", - привели в оперштабе слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Котович.

По данным на понедельник, в регионе зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 случаев за последние двое суток зафиксированы у людей, которые до этого контактировали с тремя заболевшими лицами. Итого, в Карелии выявили 19 человек, которые заболели COVID-19 вследствие близких контактов. В том числе, это дети и люди преклонного возраста.

"Мы продолжаем устанавливать, с кем еще контактировали данные граждане. Не исключено, что круг их контактов значительно шире", - отметила Котович.

В настоящее время в суды Карелии поступило 49 административных материалов в отношении жителей республики, которые грубо нарушили режим самоизоляции во время угрозы распространения коронавируса. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Ранее в понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков написал в своем инстаграме, что в республике будет создана онлайн-карта всех выявленных случаев заражения коронавирусом с указанием улиц и номеров домов. "Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест", - пояснил он.

Списки адресов власти обещают опубликовать в течение 27 апреля. Онлайн-карту планируется обновлять в соответствии с оперативной сводкой.