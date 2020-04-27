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Продюсеры попросили разработать меры профилактики для возобновления съемок кино в РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разработать официальные рекомендации для съемочных групп, чтобы они могли приступить к работе во время карантина, соответствующее письмо, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса", направлено в адрес главы ведомства Анны Поповой.

Как говорится в обращении главы Ассоциации Сергея Сельянова, продюсеры и АПКиТ готовы помочь в разработке рекомендаций с учетом особенности деятельности кинопроизводства.

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Ассоциация в письме ссылается на успешный международный опыт, в частности, таких стран, как Дания и Швеция, "которые уже успешно провели такую деятельность на своем уровне".

Ранее председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, кинорежиссер и руководитель кинокомпании "СТВ" Сельянов сообщил, что из-за распространения коронавируса отрасль кино и производства телеконтента может потерять за три года более 150 млрд рублей, потери этого года оцениваются в 73 млрд. При этом, из-за введенного карантина были остановлены съемки проектов, а новые проекты отложены, указывал он.

По оценке Сельянова, производители фильмов и сериалов могут потерять съемочный год из-за продления ограничительных мер в связи с коронавирусом. По его мнению, в этом году запуск новых проектов невозможен, продюсеры смогут запустить только проекты, которые были заморожены из-за ситуации с COVID-19.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, в свою очередь отмечал, что кинопрокатная отрасль также понесет миллиардные убытки. Он сообщал, что кинотеатры РФ могут потерять до 12 млрд рублей из-за коронавируса. При этом временное закрытие могут не пережить 20% кинотеатров.

АПКиТ Сергей Сельянов Роспотребнадзор Анна Попова

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