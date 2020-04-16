Российским кинотеатрам предрекли многомиллиардные убытки из-за коронавируса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские кинопроизводители и прокатчики находятся в бедственном положении и понесут колоссальные потери из-за приостановки производства фильмов в условиях пандемии коронавируса, считает генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонид Верещагин.

"Перенесены сроки релизов картин, дистрибьютеры несут потери. Кинотеатры не досчитаются порядка 24-25 млрд руб. от сборов, они находятся в бедственном положении. Производство в этом году не досчитается инвестиций, по определенным оценкам, от 5 до 7 млрд руб.", - сообщил Верещагин на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что прокатчики понесли колоссальные потери, так как перед сезоном они закупили в большом объеме лицензии на прокат и выпуск картин.

"Мы призываем всех - и участников рынка, и Минкультуры - координировать наши действия, потому что нужно преодолеть некий скепсис, который может появиться", - сказал Верещагин.

Он выразил опасение, что после прекращения пандемии коронавируса трудности в киноиндустрии могут возникнуть из-за "социальных фобий" и переносов релизов фильмов на одни и те же даты.

Также Верещагин отметил, что ограничительные меры, из-за которых съемки были отменены, приведут к увеличению стоимости производства фильмов, при этом нужно учитывать и "валютную составляющую", равняющуюся 25%.