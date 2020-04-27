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Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны РФ завершится досрочно

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министром обороны РФ Сергеем Шойгу на фоне ситуации с коронавирусом принято решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщили в ведомстве в понедельник.

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Во всех довузовских образовательных организациях программа уже выполнена, учебный год завершится до 30 апреля. Воспитанники уедут домой, за исключением тех, кто должен пройти через карантин.

"Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России будет завершено до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае, уточнили в Минобороны.

В воскресенье в оборонном ведомстве сообщили, с марта почти у 874 российских военных нашли коронавирус. COVID-19 обнаружен также у 245 человек из числа гражданского персонала армии. Кроме того, в военных учебных заведениях коронавирус обнаружен у 779 человек, включая курсантов и слушателей. Коронавирус также выявили у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учреждений Минобороны.

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.

В России за сутки выявлены 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших за время распространения инфекции достигло 87 147.

Минобороны РФ

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