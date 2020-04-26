Коронавирусом заразились 874 российских военнослужащих

Военнослужащие войск РХБЗ Вооруженных сил России во время учений по борьбе с COVID-19 Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - С марта по 26 апреля в ходе сплошного тестирования коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих, сообщается в воскресенье на сайте Минобороны РФ.

В тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, из них один - на искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести - 15 человек, у остальных нет клинических проявлений болезни.

По данным министерства, в госпиталях военного ведомства находятся 314 заболевших, в изоляторах по месту службы - 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - шесть человек, изолированы на дому - 379 человек.

Также коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов, у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений.

Кроме того, заболели 245 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил РФ.

В ноябре 2017 года указом президента РФ установлена численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.