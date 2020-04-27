COVID-19 обнаружен у 901 военного и 254 человек гражданского персонала ВС РФ

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Количество российских военнослужащих, у которых подтвердился коронавирус, выросло до 901, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 27 апреля установлен 901 военнослужащий с положительными результатами", - говорится на сайте военного ведомства.

В воскресенье Минобороны РФ сообщало о 874 российских военнослужащих, у которых с марта нашли коронавирус.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что коронавирус обнаружен также у 254 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил (в воскресенье их было 245).

Кроме того, число зараженных COVID-19 военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях выросло до 963 человек (в воскресенье таковых было 799 человек), говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, положительные результаты теста оказались у 271 преподавателя и воспитанника довузовских военных учебных заведений (192 в воскресенье).