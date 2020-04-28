Ведомства согласовали условия сдачи ледокола "Виктор Черномырдин"

Источники “Ъ” считают, что в лучшем случае ледокол будет сдан к сентябрю

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ведомства договорились об условиях сдачи и увеличении стоимости строительства ледокола "Виктор Черномырдин", который строится на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург, входит в "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

"Минтрансом, Минпромторгом и ОСК достигнуты договоренности об условиях передачи ледокола", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства транспорта, не уточняя детали. Минтранс и Минпромторг пришли к консенсусу по вопросу увеличения стоимости строительства ледокола "Виктор Черномырдин", пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

По данным источников издания, главы министерств Евгений Дитрих и Денис Мантуров предложили профильному вице-премьеру Юрию Борисову, как обойтись без дополнительных бюджетных средств. Речь идет о том, что оба министерства выделят по 1 млрд руб., еще около 1,5 млрд руб. даст ОСК. Источник газеты, близкий к правительству, напоминает, что причинами увеличения стоимости контракта стали курсовая разница, а также неоднократно вносимые изменения в проект. Поскольку это головное судно, это простительно, добавил он.

В аппарате Юрия Борисова "Коммерсанту" сообщили, что с предложениями министерств согласились, а "по вопросам, требующим решения правительства РФ, попросили внести предложения в установленном порядке". В Минпромторге на запрос не ответили. В ОСК изданию подтвердили предложенную схему. В корпорации надеются пройти необходимые процедуры как можно быстрее, чтобы дальше не росли убытки по проекту.

По словам источника газеты, теперь должно выйти распоряжение правительства об увеличении сроков и финансирования, потом необходимо изыскать деньги, подписать допсоглашение, и после этого ледокол будет сдан. По его оценкам, в лучшем случае это будет сделано к сентябрю. Другие собеседники издания затрудняются даже прогнозировать сроки сдачи ледокола, которые неоднократно переносились.

По данным газеты, предыдущий проект распоряжения правительства не был согласован, потому что Минфин потребовал внести изменения в госпрограмму развития транспортной системы, где сроком сдачи был указан 2018 год. Источники издания утверждают, что Минтранс внес соответствующие правки 30 марта. Без выхода распоряжения правительства ФГУП "Росморпорт" (подведомственное Росморречфлоту, заказчик строительства) мог выставить штрафные санкции и пени за просрочку, которые на конец 2019 года достигали 2 млрд руб., отмечает издание.

ОСК в феврале заявляла о намерении сдать ледокол "Виктор Черномырдин" без штрафных санкций, стоимость его строительства корпорация собиралась оспорить в суде.

Ранее сообщалось, что ледокол проекта 22600 (ЛК-25) "Виктор Черномырдин" не будет передан заказчику "Росморпорт" в конце 2019 года. "Планируемый срок - первый квартал 2020 года", - сообщала ОСК.

"Адмиралтейские верфи" в октябре 2019 года завершили морской этап заводских ходовых и государственных испытаний ледокола "Виктор Черномырдин". После испытаний судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний были подтверждены.

В июле 2019 года "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу, сообщили, что стоимость строительства ледокола "Виктор Черномырдин", на котором ранее произошел пожар, выросла в 1,5 раза, до 12 млрд рублей.

Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Первоначально его передача заказчику была запланирована на 2015 год, однако затем сроки сдвинулись.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Северном морском пути. Длина судна - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.