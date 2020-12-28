Рабочий осужден условно за гибель коллеги на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу о гибели рабочего на строящемся неатомном ледоколе "Виктор Черномырдин" в 2019 году.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила в понедельник, что подсудимый приговорен к году лишения свободы условно.

Мужчине вменялось нарушение правил безопасности при ведении электромонтажных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как установил суд, в августе 2019 года обвиняемый, будучи старшим мастером подрядной организации, не обеспечил безопасность других сотрудников при электромонтажных работах на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин". В результате электромонтажник 3-го разряда получил травмы, от которых скончался в больнице.

Кроме того, год назад в суд Петербурга было передано дело о пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин" в ноябре 2018 года. Пострадал один из работников подрядной организации, причиненный пожаром ущерб оценивается в сумму более 420 млн рублей. Обвиняемыми по делу являются двое работников АО "Адмиралтейские верфи". Им вменяется нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и нанесение крупного ущерба.

Строительство дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Это один из самых мощных и самый большой в мире неатомный ледокол, предназначенный для работы на Северном морском пути. Основные характеристики судна: длина – 147 м, ширина –29 м, осадка – 8,5 м, автономность плавания – 60 суток, мощность силовой установки – 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составит 128 человек.

3 ноября 2020 года ледокол в Петербурге был передан заказчику – ФГУП "Росморпорт".