Рубль подешевел к доллару и евро вслед за резким падением цен на нефть

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В начале торгов вторника на Московской бирже рубль быстро дешевеет к доллару и евро вслед за стремительным падением котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,78-74,9 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс доллара вырос 30 копеек, до 74,8 рубля. Евро подорожал на 25,25 копейки до 80,88 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 27,83 копейки к уровню закрытия понедельника, до 77,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,9 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,39 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью, падающей на опасениях перепроизводства. Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда две трети населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн баррелей в сутки. С 23 апреля нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно, слишком мало".

Наиболее стремительные темпы падения демонстрирует нефть марки WTI в связи с нежеланием инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти. Страхи инвесторов по поводу возможности нового падения контрактов ниже нуля из-за растущей нехватки емкостей для хранения ведут к снижению ликвидности рынка, в особенности по ближайшим, июньским контрактам.

Фундаментальные факторы указывают на рост избытка предложения нефти и исчерпание мощностей по ее хранению. Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет агентство Bloomberg.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 4,1% до $19,17 за баррель. В понедельник контракт подешевел на 6,8%, до $19,99 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX к этому времени дешевел на 14,32% - до $10,95 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $12,78 за баррель, опустившись на 24,6% по сравнению с предыдущей сессией.

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Это шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры.

Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы - по мере приближения их к срокам экспирации - вновь уйдут в минус из-за дефицита хранилищ для сырья.

На этой неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Участники рынков также следят за планами правительств разных стран по постепенному смягчению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.