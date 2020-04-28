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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
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Фондовый рынок США вырос в ожидании смягчения карантинных мер

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в понедельник на фоне надежд инвесторов на ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в ряде американских штатов, а также других странах мира.

Оптимизм участников рынка по поводу перезапуска экономики, по-видимому, отодвинул на второй план опасения относительно возобновившегося падения цен на нефть, пишет MarketWatch.

Тем временем инвесторы готовятся к новой порции финансовых отчетов компаний за первый квартал. На этой неделе свои результаты должны представить 149 компаний, входящих в индекс S&P 500, и 12 компаний индекса Dow, включая Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Inc.

"По мере того, как некоторые штаты перезапускают экономику и ослабляют требования социального дистанцирования, мы получим некоторое представление о том, как будет выглядеть новая норма, - заявил глава американской инвестиционной компании Chaikin Analytics Марк Чайкин, слова которого приводит телекомпания CNBC. - Наибольший риск для рынка акций представляет преждевременное открытие предприятий в США, которое может привести к росту числа случаев заражения COVID-19 и свести на нет усилия по выводу экономики из искусственной комы".

Власти Колорадо, Миссисипи, Миннесоты, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника, сообщают СМИ. Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что предприятия штата начнут возобновлять работу после 15 мая "при соблюдении определенных мер предосторожности". В то же время эксперты в области здравоохранения предостерегают от поспешного перезапуска экономики, считая эти шаги преждевременными.

Число подтвержденных с начала вспышки коронавируса случаев заболевания этой инфекцией в США превысило 1 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers. За время пандемии в стране скончалось более 56,2 тыс. человек, еще почти 137,5 тыс. человек выздоровели. США остаются лидером среди стран мира по числу заболевших и летальным исходам.

Министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду, что американская экономика будет восстанавливаться в третьем квартале 2020 года благодаря тому, что бизнес, не работающий в настоящее время из-за ограничений, введенных для сдерживания пандемии коронавируса, возобновит операции.

"Как только бизнес начнет открываться, мы увидим восстановление спроса в экономике", - сказал Мнучин в интервью Fox News.

Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса (CBO), дефицит бюджета США в финансовом году, завершающемся 30 сентября 2020 года, взлетит до $3,7 трлн, или 17,9% ВВП страны - максимума с 40-х гг. Госдолг США на конец фингода, как ожидается, составит 101% ВВП (79,2% ВВП на конец минувшего фингода) и увеличится до 108% ВВП к концу 2021 фингода.

На текущей неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В марте ФРС экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля. С момента последнего заседания ФРС также сообщила, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах и объявила о временном смягчении требований к резервному капиталу крупнейших банков США.

Акции компаний, которые в наибольшей степени выиграют от перезапуска экономики, подорожали в понедельник. Котировки бумаг MGM Resorts International и Carnival (SPB: CCL) Corp. прибавили около 9%. Бумаги Gap Inc. (SPB: GPS) и Kohl's Corp. подскочили на 12,9% и 17,7% соответственно.

Акции General Motors (SPB: GM) подорожали на 2,3%, отыграв понесенные ранее потери. Американский автопроизводитель в понедельник объявил о приостановке выплаты квартальных дивидендов и программы обратного выкупа акций.

Цена бумаг Hertz Global Holdings Inc. взлетела на 20,7%. Американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, наняла консультантов для ведения переговоров с кредиторами по вопросам реструктуризации долга объемом $17 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Бумаги Apple Inc. прибавили в цене 0,1%. По информации The Wall Street Journal, компания откладывает примерно на месяц увеличение объемов производства своих флагманских смартфонов iPhone, которые должны быть выпущены позднее в этом году.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA) выросла на 10,2%. Агентство Bloomberg сообщило о том, что руководство компании сказало некоторым работникам ее основного завода в Калифорнии готовиться к возвращению на работу на этой неделе. Однако, по информации CNBC, компания передумала и пока отказалась от планов возобновления производства.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 0,2%. Глава американского авиастроительного концерна Дэвид Кэлхун в понедельник обрисовал печальные перспективы мировой авиации в ходе выступления на годовом собрании акционеров. Он не предполагает возвращения объемов авиаперелетов к уровню 2019 года в течение двух-трех лет, сообщает The Wall Street Journal.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 358,51 пункта (1,51%) - до 24133,78 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 41,74 пункта (1,47%), составив 2878,48 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 95,64 пункта (1,11%) - до 8730,16 пункта.

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