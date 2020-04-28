Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, давление на котировки бумаг оказывает дешевеющая нефть из-за острого дефицита емкостей для хранения сырья; индекс РТС за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс МосБиржи почти не изменился.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2569,65 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1085,32 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 74,78 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мечела" (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "РусАла" (-0,7%), "Магнита" (-0,5%), "Башнефти" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Выросли бумаги "Газпром нефти" (+1,3%), "Яндекса" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,2%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС. Обстановка на нефтяном рынке остается нестабильной, фьючерсы на Brent торгуются ниже $20 за баррель, что оказывает давление на спрос в российском секторе "голубых фишек".

Между тем, внимание трейдеров на мировых фондовых площадках может привлечь поток корпоративной отчетности (во вторник ожидается отчетность PepsiCo, Merck, Pfizer). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 74,5 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в новой реальности нефть остается под давлением, и связано это, в основном, с американскими контрактами WTI. В какой-то мере падение WTI можно отнести на счет распродаж со стороны биржевых фондов, но также существуют реальные риски отсутствия хранилищ для поставляемых баррелей. Биржевой фонд United States Oil Fund объявил, что продолжит менять свою структуру контрактов, чтобы избежать потерь в случае очередных "отрицательных" значений.

Текущие запасы нефти в США всего на 16,4 млн баррелей ниже исторического максимума. Соответственно, этот максимум может быть переписан уже на этой неделе. Также многое определится динамикой добычи. Отчет Минэнерго США на прошлой неделе показал, что она снизилась до 12,2 млн б/с с рекордного уровня 13,1 млн б/с. Однако этого совершенно недостаточно, чтобы избежать переполнения таких хранилищ, как в Кушинге. Ориентиром оценки ситуации могут служить заявления главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова о том, что спрос на топливо в Европе упал на 40-50%. В США ситуация должна быть схожей.

Внешний фон во вторник вновь предлагает российскому рынку сосредоточиться на дешевеющей нефти. В ближних контрактах WTI растет риск повторения отрицательных значений на фоне крайне низкого спроса и желания держателей избавиться от них без поставки. Прогнозы банков по восстановлению мировой экономики рисуют более плавный выход из сложившейся ситуации, чем это ожидалось ранее, отмечает Кочетков.

В США индексы накануне выросли на 1,1-1,5% на фоне надежд инвесторов на ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в ряде американских штатов, а также других странах мира.

Власти Колорадо, Миссисипи, Миннесоты, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника, сообщают СМИ. Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что предприятия штата начнут возобновлять работу после 15 мая "при соблюдении определенных мер предосторожности". В то же время эксперты в области здравоохранения предостерегают от поспешного перезапуска экономики, считая эти шаги преждевременными.

Инвесторы готовятся к новой порции финансовых отчетов компаний за первый квартал. На этой неделе свои результаты должны представить 149 компаний, входящих в индекс S&P 500, и 12 компаний индекса Dow, включая Apple и Microsoft.

Число подтвержденных с начала вспышки коронавируса случаев заболевания этой инфекцией в США превысило 1 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers. За время пандемии в стране скончалось более 56,2 тыс. человек, еще почти 137,5 тыс. человек выздоровели. США остаются лидером среди стран мира по числу заболевших и летальным исходам.

Тем временем, во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Безработица в Японии в марте увеличилась до максимальных за год 2,5% по сравнению с 2,4% месяцем ранее. При этом эксперты ожидают более значительного повышения уровня безработицы в апреле (до 3,2%) и дальнейшего роста как минимум до конца лета этого года, сообщает Trading Economics.

На текущей неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые могут принять решения о новых мерах стимулирования экономик, пострадавших от пандемии коронавируса.

На нефтяном рынке цены продолжают снижение на фоне распродаж поставочных фьючерсов WTI крупнейшими ETF и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $19,19 за баррель (-4% и -6,8% в понедельник), июньская цена WTI - $10,95 за баррель (-14,3% и -25% накануне).

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Это шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы - по мере приближения их к срокам экспирации - вновь уйдут в "минус" из-за дефицита хранилищ для сырья.

Эксперты JPMorgan считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет агентство Bloomberg.

В то же время восстановление спроса на нефть в Китае говорит о том, что потребление сырья постепенно вырастет в США и Европе после снятия карантинных ограничений.

С пятницы 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно, слишком мало". Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда две трети населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн б/с.