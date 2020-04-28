Более половины россиян поддержали жесткие ограничения в условиях COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (60%) считают, что в условиях РФ предпочтительны жесткие ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что за жесткие меры в большей мере выступают респонденты старше 60 лет (70%).

Согласно опросу, каждый четвертый россиянин - за мягкие меры, наиболее активно за такой вариант выступают респонденты 18-24 лет (34%). Затруднились назвать наиболее оптимальный характер мер борьбы с коронавирусом 16% участников опроса.

Практически половина (48%) опрошенных в равной степени опасаются потери работы и заражения коронавирусом. Каждый третий (33%) респондент беспокоится прежде всего из-за риска занести COVID-19 в дом. Такие опасения разделяют 44% участников опроса от 60 лет и старше, 41% - в возрасте 18-24 лет, 30% - в возрасте 45-59 лет, 26% - 25-34 лет и 24% - 35-44 лет. Страх потерять работу преобладает у 16% респондентов. В их числе 22% опрошенных 35-44 лет, 20% - в возрасте 25-34 лет, 17% в возрасте 45-59 лет, 16% участников опроса 18-24 лет и 7% - 60 лет и старше.

Более половины (57%) участников опроса рассчитывают, что в их регионах ограничения снимут в мае. Каждый четвертый (25%) респондент полагает, что ограничительные меры могут быть отмены в период с середины до конца июня, 2% опрошенных считают, что это возможно к августу и ближе к концу лета.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 23 апреля среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет.