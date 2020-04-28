Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Рынку гостиничной недвижимости в РФ предрекли рекордное снижение загрузки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Беспрецедентно низкие показатели загрузки, зафиксированные в первом квартале текущего года на рынке гостиничной недвижимости РФ, снизятся во втором квартале до 5-10%, говорится в исследовании консалтинговой компании JLL.

В миреMarriott и другие отели начали сокращение штатаЧитать подробнее

"Первый квартал 2020 года стал беспрецедентным в современной истории гостиничного рынка Москвы, Санкт-Петербурга и России в целом. Уже сейчас можно говорить, что результаты второго квартала 2020 года будут еще более низкими, так как апрель и май работающие гостиницы проведут с минимальным уровнем загрузки в пределах 5-10%", - прогнозируют эксперты.

По их данным, в первом квартале 2020 года средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц Москвы составила 67%, что на 16 процентных пунктов ниже аналогичного показателя 2019 года (80%). В Санкт-Петербурге загрузка составила 38%, что на 13 п.п. ниже аналогичного показателя 2019 года (44%).

"По нашим оценкам, II квартал 2020 года будет характеризоваться наиболее низкими показателями по году. Мы ожидаем, что RevPAR (выручка с одного номера - ИФ) по московским гостиницам снизится как минимум на 65% за счет беспрецедентного уровня снижения спроса. Для Санкт-Петербурга будет характерно еще более резкое снижение RevPAR ввиду того, что на II квартал приходится ПМЭФ и период "белых ночей"", - говорит руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.

В целом российские отельеры обладают высоким уровнем "стрессоустойчивости". На данном этапе уже можно говорить, что для восстановления загрузки потребуется от 1,5 до 3 лет, а период восстановления тарифа будет более продолжительным, считают в компании.

JLL Яна Уханова

Новости по теме

Новости

Темп прироста числа заболевших коронавирусом за месяц снизился в 3,5 раза

Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Суд оштрафовал директора Росгосцирка за нарушение режима самоизоляции

Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

В РФ разрешили выписывать пациентов с COVID из больниц до подтверждения их выздоровления

В РФ разрешили выписывать пациентов с COVID из больниц до подтверждения их выздоровления

Госпитализирован настоятель Елоховского собора, заменивший умершего предшественника

Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете

Жителям Москвы и Петербурга пообещали салют на 9 мая

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ призвал врачей разделять смерти "от коронавируса" и "с коронавирусом"

Минздрав РФ призвал врачей разделять смерти "от коронавируса" и "с коронавирусом"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');