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Отельеры предложили разрешить им поэтапно открываться с 12 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - После слов президента Владимира Путина о возможном начале ослабления ограничений в регионах с 12 мая отельеры предложили с этой даты начать им постепенно открывать гостиницы и рестораны. Об этом сообщили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Пандемия коронавируса

Эксперты союза и Ассоциация малых отелей Крыма вместе сформулировали предложения по поэтапному восстановлению работы объектов гостеприимства. По их мнению, с 12 мая можно открывать гостиницы и гостевые дома с загрузкой не более 50%, обязав их соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и кормить постояльцев в номерах, в ресторанах с открытыми террасами или по принципу самостоятельного питания.

С 1 июня при отсутствии распространения коронавируса в конкретном регионе они предлагают разрешить работу 100% гостиниц.

"Кроме этого эксперты считают важным проработать вариант бесплатной сертификации или электронной кодификации средств размещения на эпидемиологическую безопасность. А также провести бесплатные обучающие семинары на базе центров занятости с участием эпидемиологов для сотрудников средств размещения, которые планируют открыться уже в ближайшее время", - добавили в ОСИГ.

Открывать кинотеатры, театры, цирки, зоопарки и досуговые центры с ограничениями по вместимости и рассадке посетителей, по мнению отельеров, можно будет с начала лета.

В Ассоциации малых отелей Крыма, в свою очередь, предлагают предусмотреть 14-дневный карантин и проведение анализов на выявление коронавируса у сезонного персонала гостиниц для допуска на работу.

Кроме того, эксперты предлагают разрешить проведение мероприятий в объектах общественного питания (свадьбы, дни рождения, поминальные трапезы и прочее) численностью до 10 человек в закрытом помещении и до 50 человек на открытых площадках и оставить в силе разрешение на работу объектов на вынос и с доставкой на дом/по месту работы.

28 апреля Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая, но отметил, что считает возможным постепенное ослабление ограничений на работу бизнеса с 12 мая. Он поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 5 мая представить план поэтапной отмены этих запретов.

Эпидемия одиночества

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