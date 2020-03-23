Marriott и другие отели начали сокращение штата

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сеть отелей Marriott International и начали отправлять десятки тысяч работников в вынужденный отпуск или сокращать, чтобы пережить кризис из-за коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Представитель Marriott подтвердила, что примерно двум третям из 4000 сотрудников штаб-квартиры компании в городе Бетесда (Мэриленд), предложили уйти в отпуск за свой счет. Кроме того, в отпуск отправили примерно две трети работников за рубежом. Общее число зарубежных сотрудников Marriott собеседница издания назвать не смогла.

Marriott приняла решение начать принудительно отправлять сотрудников в отпуск на фоне закрытия гостиниц по всему миру из-за коронавируса.

Операторы гостиничных сетей Hilton Worldwide Holdings Inc. и Hyatt Hotels Corp. также сообщили в минувшие выходные, что многих сотрудников отправят в отпуск без сохранения заработной платы.

Падение глобального турпотока в связи с введением правительствами ограничений на поездки, призванных сдержать распространение COVID-19, сильно ударило по гостиничной отрасли. Некоторые компании идут на еще более радикальные меры, чем Marriott, отмечает WSJ.

Ashford Inc., которой принадлежит 130 отелей на территории США, увольняет или отправляет в неоплачиваемый отпуск 95% из 7000 сотрудников, заявил гендиректор компании Монти Беннетт. Он допустил, что треть из увольняемых в компанию не вернется.

Другой гостиничный оператор - Pebblebrook Hotel Trust - предложил уйти в отпуск порядка 90-95% из 8000 сотрудников, сказал гендиректор Джон Борц. Компании пришлось закрыть примерно половину из 54 принадлежащих ей гостиниц.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел переговоры с представителями американской туристической отрасли, чтобы найти возможные пути преодоления кризиса, возникшего в результате пандемии коронавируса. В ходе встречи главы крупнейших гостиничных сетей запросили в общей сложности $250 млрд финансовой помощи.

По словам Чипа Роджерса, главы Американской ассоциации отелей и средств размещения (American Hotel and Lodging Association), коронавирус "оказал более серьезное экономическое воздействие на гостиничную индустрию, чем 11 сентября и рецессия 2008 года вместе взятые". Согласно прогнозам отрасли, расходы американцев на путешествия, включая внутренние и международные авиаперелеты, сократятся на $355 млрд из-за вируса.