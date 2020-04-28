Путин заявил, что риски заразиться COVID-19 "вышли на верхнюю планку"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В России удалось затормозить распространение коронавируса, но успокаиваться еще рано, пик заболеваний еще не пройден и "риски заразиться выходят на верхнюю планку", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействию COVID-19 в регионах страны.

По его словам, "это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти".

Президент подчеркнул, что "ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось". "Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. "Специалисты, ученые, - а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действий, - говорят, что пик еще не пройден", - продолжил Путин.

"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются", - добавил он.

Путин поручил Минздраву вести мониторинг ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране и вносить коррективы в тактику борьбы с эпидемией.

"И наш собственный, и зарубежный опыт борьбы с эпидемией говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра-послезавтра могут быть недостаточными. Поэтому поручают Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте федерации, постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день", - сказал Путин.

"Повторю, мы обязаны действовать на опережение - так же, как до сих пор", - добавил президент.

Глава государства добавил, что с коронавирусом столкнулся весь мир, но благодаря врачам и ученым сейчас специалисты знают больше о возбудителе и заболевании, что позволяет точнее строить прогнозы, стратегию и тактику действий.