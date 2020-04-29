Число умерших за сутки от коронавируса в России впервые превысило сотню

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В целом по России за последние сутки подтверждено 108 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Из них 67 - в Москве.

Впервые число умерших за сутки перешагнуло отметку в одну сотню. За весь период от коронавируса умерло 972 человека.

В целом за сутки по стране зафиксировано более 5,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, общее число диагнозов в стране вплотную подошло к отметке в 100 тыс..

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, из них в Москве - 480. За весь период выписано по выздоровлению 10 286 человек.