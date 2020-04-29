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Власти Петербурга закрепили рекомендацию носить маски в рамках борьбы с COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга закрепили в постановлении "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" рекомендацию носить защитные маски.

Постановление, подписанное губернатором города Александром Бегловым, опубликовано в среду на сайте городской администрации города.

Согласно постановлению, жителям Санкт-Петербурга рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: любые защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия (в том числе изготовленные самостоятельно), которые обеспечивают индивидуальную защиту органов дыхания человека.

Также обновленным постановлением объявляется нерабочим для школ города и учреждений среднего профессионального образования период с 6 по 8 мая. Дистанционное обучение продлено до 22 мая, завершить учебный год также рекомендовано 22 мая.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга, ссылаясь на специалистов, неоднократно подчеркивал, что маски не спасают от вируса, их рекомендуется носить заболевшим, чтобы не заразить окружающих, а также врачам. По данным управления Роспотребнадзора по городу, 70% заболевших COVID-19, выявленных в Петербурге в конце апреля, являются бессимптомными носителями вируса.

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