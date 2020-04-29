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Мишустин поручил к 25 мая подготовить план по восстановлению занятости и роста экономики

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению занятости граждан и роста экономики.

"Прошу Минэкономразвития, министерство финансов, министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики", - сказал премьер в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, этот план должен обеспечить возобновление деловой жизни в стране, оживление рынка труда, а также возврат экономики на траекторию роста через долгосрочные структурные изменения.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать масштабный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и росту экономики. "Надо приступить к такой работе, не откладывая, уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы", - сказал глава государства.

По его словам, нужно развернуть такую программу на полную мощность, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с ней ограничений.

Кроме того, Путин поручил правительству уже в ближайшее время разработать очередной пакет мер поддержки экономики и граждан.

Михаил Мишустин

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