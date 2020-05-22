Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

Чиновники предложили снять запрет на торговлю алкоголем онлайн, на АЗС и в заповедниках

Чиновники предложили снять запрет на торговлю алкоголем онлайн, на АЗС и в заповедниках
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Общенациональный план действий по нормализации деловой жизни включены предложения об упрощении правил торговли алкоголем, сообщают в пятницу "Ведомости" со ссылкой на копию проекта. Его подлинность изданию подтвердили федеральный чиновник и источник, знакомый с содержанием документа.

В качестве ответственных исполнителей в проекте указаны Минфин и Минпромторг. В частности, чиновники предлагают разрешить магазинам, кафе и ресторанам торговать алкоголем онлайн. Издание напоминает, что еще в прошлом году Минфин подготовил законопроект о поэтапном введении онлайн-торговли алкогольной продукцией, но он пока не был согласован. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) перед введением режима самоизоляции просила ускорить передачу законопроекта на рассмотрение в Госдуму.

Между тем президент АКИТ Артем Соколов отмечает, что ассоциация вместе с производителями алкоголя, его поставщиками и розницей разработала схему контроля законодательства при онлайн-торговле продукцией, включая проверку возраста покупателя и использование системы ЕГАИС.

Также в проекте предлагается снять запрет на торговлю пивом на топливных заправках, а также алкоголем в целом - в заповедниках и национальных парках. Кроме того, ограничения предлагается снять с некоторых территорий, оставив запрет только для магазинов в окрестностях школ и детских садов.

Как сообщил "Ведомостям" председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения "Опоры России" Алексей Небольсин, сейчас регулирование бывает избыточным: например, в одном здании не могут находиться стоматологические центры или спа-салоны с медицинской лицензией и бары.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению занятости граждан и роста экономики после коронавирусных ограничений.

Минфин Минпромторг

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Госдуме назвали возможную дату открытия российских храмов для прихожан

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах собрались провести 4 июля

В России выявили еще 8 894 случая COVID-19

В России выявили еще 8 894 случая COVID-19
Пандемия коронавируса

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Врачи Сахалина недополучили более 400 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

"Черный апрель" обрушил выпуск легковых машин в РФ на 79,2%

"Черный апрель" обрушил выпуск легковых машин в РФ на 79,2%

Промышленность России в "нерабочем" апреле упала почти на 7%

Промышленность России в "нерабочем" апреле упала почти на 7%

МИД назвал решение США выйти из Договора по открытому небу ударом по международной безопасности

В Крыму сильно обмелели водохранилища

В Крыму сильно обмелели водохранилища
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');