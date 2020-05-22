Чиновники предложили снять запрет на торговлю алкоголем онлайн, на АЗС и в заповедниках

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Общенациональный план действий по нормализации деловой жизни включены предложения об упрощении правил торговли алкоголем, сообщают в пятницу "Ведомости" со ссылкой на копию проекта. Его подлинность изданию подтвердили федеральный чиновник и источник, знакомый с содержанием документа.

В качестве ответственных исполнителей в проекте указаны Минфин и Минпромторг. В частности, чиновники предлагают разрешить магазинам, кафе и ресторанам торговать алкоголем онлайн. Издание напоминает, что еще в прошлом году Минфин подготовил законопроект о поэтапном введении онлайн-торговли алкогольной продукцией, но он пока не был согласован. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) перед введением режима самоизоляции просила ускорить передачу законопроекта на рассмотрение в Госдуму.

Между тем президент АКИТ Артем Соколов отмечает, что ассоциация вместе с производителями алкоголя, его поставщиками и розницей разработала схему контроля законодательства при онлайн-торговле продукцией, включая проверку возраста покупателя и использование системы ЕГАИС.

Также в проекте предлагается снять запрет на торговлю пивом на топливных заправках, а также алкоголем в целом - в заповедниках и национальных парках. Кроме того, ограничения предлагается снять с некоторых территорий, оставив запрет только для магазинов в окрестностях школ и детских садов.

Как сообщил "Ведомостям" председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения "Опоры России" Алексей Небольсин, сейчас регулирование бывает избыточным: например, в одном здании не могут находиться стоматологические центры или спа-салоны с медицинской лицензией и бары.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению занятости граждан и роста экономики после коронавирусных ограничений.