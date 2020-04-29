Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз исключил физических лиц - дачников и садоводов - из приказа, который ввел порядок подкарантинного контроля семян, ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В результате под приказ не подпадут личные подсобные хозяйства, приусадебные, дачные, садовые и огородные участки".

Также в документе нет положений, которые бы вводили избыточные обязанности, запреты и ограничения для юридических лиц, а также положений, приводящих к возникновению у них необоснованных расходов, отметили в Минсельхозе. Проект приказа прошел процедуру публичного обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу, заверили в пресс-службе.

Приказ утвердил порядок посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной из других стран, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции. Его подготовили в соответствии с законом "О карантине растений". Он предусматривает карантинный контроль импортных семян.

Первоначально его предполагалось распространить и на граждан. Российский зерновой союз выразил озабоченность в связи с тем, что дачникам придется получать разрешения Россельхознадзора на использование импортных семян.