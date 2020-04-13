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Дачники и аграрии столкнутся с проблемами из-за избыточного контроля импорта семян

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Избыточный контроль импортных семян, который вводится соответствующим приказом Минсельхоза РФ, может серьезно задержать сроки посевной кампании в РФ, считают в Российском зерновом союзе.

Как заявили "Интерфаксу" в союзе, реализация приказа приведет к тому, что использовать импортные семена и посадочный материал можно будет только после того, как специалисты Россельхознадзора проверят их в ходе выездных проверок и выдадут соответствующее разрешение.

"Это избыточный контроль, поскольку вся импортная продукция сопровождается фитосанитарными документами, подтверждающими ее безопасность, и дополнительно проверяется при пересечении границы РФ", - сказали в союзе.

Сроки согласования выездных проверок неизбежно приведут к срыву сроков посевной, уверены в союзе. При этом изменение погодных условий, а значит и даты посева, автоматически сделает сельхозпроизводителя нарушителем требований приказа, потребует новой процедуры подачи заявления и нового периода ожидания согласования выездной проверки.

"Поскольку приказ распространяется и на граждан, то миллионы российских дачников и владельцев личных подсобных хозяйств, выращивающих на своих участках овощи и цветы, должны будут получать разрешение на это, если используют импортные семена, - пояснили в союзе. - А теруправления Россельхознадзора - проводить выездные проверки миллионов пакетиков семян огурцов, помидоров и других культур на наличие карантинных объектов и составлять при этом акты государственного карантинного фитосанитарного контроля".

Свои опасения по поводу ввода приказа в действие Зерновой союз направил в Минэкономразвития. В письме он также обращает внимание на то, что для дополнительного контроля импортируемого посевного материала Россельхознадзору будет необходимо существенно увеличить штат инспекторов.

"Ежегодно на территории РФ импортный посевной и посадочный материал размещается на миллионах гектаров. По данным Минсельхоза, в 2018 году доля импортных семян кукурузы составила 48,8%, сахарной свеклы - 96,5%, подсолнечника - 61,3%, овощных культур - 72,6%, картофеля - 54,5%", - говорится в письме.

В Зерновом союзе также отмечают, что подготовка подобного рода приказов должна проводиться в прозрачном режиме с привлечением делового сообщества, а не в условиях пандемии и всеобщего карантина.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ издал приказ, в котором установил порядок работы с импортными семенами и посадочным материалом из стран, где выявлено распространение карантинных для этой продукции объектов. Посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции должны проводиться под контролем Россельхознадзора.

Граждане, юридические лица, занимающиеся посевом и посадкой подкарантинной продукции, должны извещать территориальные управления Россельхознадзора о месте, дате посева и посадки, наименовании и количестве подкарантинной продукции. После этого должностное лицо теруправления должно уведомить гражданина или организацию, которая планирует посев или посадку подкарантинной продукции, о дате и времени для проведения выездной проверки. Проверка должна быть проведена в течение пяти рабочих дней с даты регистрации извещения. По результатам проверки в течение одного рабочего дня должен быть оформлен акт государственного карантинного фитосанитарного контроля.

Российский зерновой союз Россельхознадзор Минсельхоз

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