Путин призвал отменить неисполнимые требования к импортерам семян

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что контроль за качеством ввозимых в РФ семян необходимо сохранить, но необходимо отменить неисполнимые требования к импортерам семян.

Вопрос об этом был поднят на его встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства, прошедшей в поселке Супс в Адыгее в понедельник. Один из участников встречи заявил, что импортёрам необходимо пройти 6 этапов, чтобы получить разрешение на ввоз семян.

"Вопрос о семенах - очень важный вопрос, без преувеличения, я стараюсь избегать таких выражений - но это связано очень близко с национальной продовольственной безопасностью, потому что у нас, к сожалению, начиная с 90-х годов семеноводству был нанесён большой удар, мягко говоря", - сказал Путин.

По его словам, в настоящее время производство семян восстанавливается. "Например, по зерновым, по пшенице у нас очень хорошие показатели", - добавил он. Вместе с тем глава государства попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева прокомментировать требования к импортёрам семян.

Как заявил глава Минсельхоза, вопросы, которые задают надзорные органы других стран нашим экспортёрам, более серьёзные по сравнению с вопросами, которые Россельхознадзор адресует по импортным семенам. "Надо определённым образом контролировать, что завозится. Они (импортеры - ИФ) пытаются и генномодифицированные вещи завозить", - сказал министр.

"Но так, чтобы это (контроль - ИФ) не мешало бизнесу", - заметил Путин. В ответ Патрушев пообещал проверить, действуют ли в России в настоящее время "неисполнимые требования" к импортерам семян.

Патрушев также сообщил, что в настоящее время семенной материал к предстоящей посевной кампании подготовлен на 90%.

В начале декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о катастрофическом положении в отечественном семеноводстве. По ее словам, в сфере семеноводства Россия сильно зависит от зарубежных поставок. "Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице! Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне сказали, что петрушка, укроп и салат - это тоже импортные семена, вот это меня правда добило", - отметила Матвиенко.

В связи с такой ситуацией спикер СФ призвала Минсельхоз "бить в набат", а также "ходить в правительство, объединять усилия с министерством образования и науки, с Академией наук, разработать четкий амбициозный план по развитию отечественного семеноводства".