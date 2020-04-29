Роскомнадзор разблокировал доступ к сайту Vademecum после статьи о COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сайт издания о здравоохранении Vademecum разблокирован после удаления статьи, которую Генпрокуратура посчитала фейк-ньюс, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

В сообщении, поступившем на запрос "Интерфакса" в среду, говорится, что сайт был заблокирован на основании требования Генпрокуратуры. "Согласно нормам статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ, по требованиям Генпрокуратуры меры принимаются незамедлительно", - отметили в Роскомнадзоре, добавив, что редакция сайта сообщила ведомству об удалении упомянутой статьи, после чего доступ к ресурсу был возобновлен.

Накануне шеф-редактор Vademecum Дарья Шубина сообщила о блокировке сайта из-за требования Генпрокуратуры, посчитавшей фейком статью о страховых выплатах на лечение больных коронавирусом. По ее словам, с момента обращения Роскомнадзора в редакцию с требованием ГП об удалении признанного фейк-ньюс материала не прошло и суток.

Согласно сообщению редакции, 28 апреля было получено уведомление Роскомнадзора об ограничении доступа к новости, посвященной вновь установленному порядку оплаты медорганизациям в Москве расходов на медпомощь пациентам с острой пневмонией и коронавирусом. Так как издание использует протокол безопасности https, при блокировке операторами связи одной страницы, адрес которой они получают из выгрузки реестра Роскомндзора, недоступным становится весь сайт.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что при мониторинге интернета былаобнаржена недостоверная информация, связанная с распространением коронавируса. По данным ГП, на сайте была опубликована статья под заголовком "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по "скорой".

"По данным автора, указанный фонд направил в ряд медучреждений и страховых медицинских организаций города информацию о том, что медицинские услуги с кодами: "короновирусная инфекция типа 2019-nCov", "острая очаговая пневмония неосложненная", "дыхательная недостаточность 1-2 степени с тяжелым течением" оплачиваются только в случае доставки пациентов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи", - уточнили в Генпрокуратуре.

Вместе с тем, "согласно заявлению департамента здравоохранения Москвы, медицинская помощь жителям города предоставляется бесплатно по полису ОМС". "При этом в случае появления симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус имеется возможность, в том числе, обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник. Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

По мнению редакции Vademecum, уведомление Роскомнадзора и требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к новостному материалу "грубо нарушают Конституцию РФ и закон "О СМИ". В издании также отметили, что комментарий московского фонда ОМС с разъяснениями был отражен в обновлении текста и не противоречил сути материала.

"Редакция Vademecum готовит материалы для обжалования требований Генпрокуратуры РФ и уведомления Роскомнадзора", - отмечается в сообщении.