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Генпрокуратура признала фейком статью об отказе бесплатно лечить госпитализированных не по скорой

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала недостоверной публикацию в интернет-издании "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по скорой". Об этом говорится в ежедневном отчете ведомства об обнаруженных статьях и постах, которые прокуроры считают фейками.

Пандемия коронавируса

Автор статьи утверждал, что фонд предупредил больницы и страховые медицинские организации, что медицинские услуги с кодами: "короновирусная инфекция типа 2019-nCov", "острая очаговая пневмония неосложненная", "дыхательная недостаточность 1-2 степени с тяжелым течением" будут оплачены только, если пациента в больницу доставили бригады скорой или неотложной помощи. Поступившие в стационар самоходом получить компенсацию не смогут. Издание ссылалось на источники в больницах, работающих с коронавирусной инфекцией, и на копию письма.

В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что по полису ОМС медпомощь предоставляется бесплатно, напомнили в Генпрокуратуре.

Материал просмотрело более 63 000 человек.

Также прокуроры признали фейком объявление о продаже вакцины от коронавируса, разработанной американцами. Они напомнили, что такой вакцины еще нет, и сослались на данные ВОЗ.

Кроме того, претензии прокуроров вызвал видеоролик "26 минут ПРАВДЫ… Трусам, лжецам и невежам НЕ СМОТРЕТЬ!!! 01.04.2020" о том, что коронавирус создали намеренно, чтобы решить проблему перенаселения земли. Первоапрельская дата публикации не помешала ролику набрать 1,4 млн просмотров. Генпрокуратура, ссылаясь на данные ВОЗ, связала появление COVID-19 с мутацией ранее выявленных коронавирусных инфекций.

Генпрокуратура потребовала, чтобы Роскомнадзор заблокировал эти материалы и их копии. На этот раз выявить фейки Генпрокуратуре помогли прокуроры из Волгоградской области и Северной Осетии.

Американцы против локдауна

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Ленсинг, штат Мичиган
Генпрокуратура коронавирус Северная Осетия ВОЗ Волгоградская область Москва Фонд ОМС

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