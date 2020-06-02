Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Дело возбуждено в отношении москвички - модератора группы в соцсети. По версии следствия, обвиняемая опубликовала сообщение о трупах, чтобы привлечь новых подписчиков.

В городском департаменте труда и соцзащиты прокурорам сообщили, что в обсерватор в Крылатском помещают на карантин здоровых людей, которым необходима изоляция после контактов с заболевшими.

Генпрокуратура уже просила Роскомнадзор заблокировать этот пост.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский суд.