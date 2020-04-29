Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

Жительница Татарстана с двумя детьми сбежала жить в лес, опасаясь "чипирования"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Лениногорска (Татарстан), которая поселилась с детьми в лесу и довела их до истощения, стала фигуранткой уголовного дела, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по республике в среду.

Дело квалифицировано по п."а, г" ч.2 ст. 117 (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, женщина убежала в лес с двумя сыновьями-подростками 15 и 13 лет, решив, что в скором времени ее и всех россиян чипируют. Какое-то время семья жила в шалаше, питаясь взятой из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами. Когда запасы еды иссякли, дети стали есть листья.

"18 апреля старший сын, воспользовавшись тем, что мать спит, вышел из леса и обратился к работавшим неподалеку нефтяникам за помощью. Последние, в свою очередь, сообщили о произошедшем в полицию", - говорится в пресс-релизе. И мать, и мальчики были сильно истощены и сейчас находятся в больнице.

По информации ведомства, женщина в 2018 году, находясь в другом регионе страны, уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей. Решается вопрос о назначении ей необходимых экспертиз, в том числе, психиатрической.

В пресс-службе МВД по Татарстану "Интерфаксу" сообщили, что будет решаться также вопрос о лишении женщины родительских прав.

В начале апреля сообщалось, что многодетная семья в Свердловской области решила уйти в лес, чтобы спастись таким образом от коронавируса. После того, как семью с тремя детьми разыскали полицейские, на родителей завели административное дело по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Лениногорск Татарстан СКР

Новости по теме

Новости

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

В администрации Усть-Кутского района Приангарья отвергли версию о поджоге леса чиновниками

В администрации Усть-Кутского района Приангарья отвергли версию о поджоге леса чиновниками

Песков посоветовал звонить в Сингапур по поводу прогнозов ученых этой страны относительно РФ

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

Эксперты заверили в безопасности плановой вакцинации бессимптомных больных с COVID-19

Минкульту и регионам поручено продумать поддержку оказавшимся без средств зоопаркам

Минкульту и регионам поручено продумать поддержку оказавшимся без средств зоопаркам
Пандемия коронавируса

Мишустин продлил запрет на въезд в Россию иностранцев

Мишустин продлил запрет на въезд в Россию иностранцев

В PwC допустили спад российского авторынка на 30% в 2020 году

Экономический кризис

"Аэрофлот" подтвердил, что будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

"Аэрофлот" подтвердил, что будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');