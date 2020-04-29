Жительница Татарстана с двумя детьми сбежала жить в лес, опасаясь "чипирования"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Лениногорска (Татарстан), которая поселилась с детьми в лесу и довела их до истощения, стала фигуранткой уголовного дела, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по республике в среду.

Дело квалифицировано по п."а, г" ч.2 ст. 117 (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, женщина убежала в лес с двумя сыновьями-подростками 15 и 13 лет, решив, что в скором времени ее и всех россиян чипируют. Какое-то время семья жила в шалаше, питаясь взятой из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами. Когда запасы еды иссякли, дети стали есть листья.

"18 апреля старший сын, воспользовавшись тем, что мать спит, вышел из леса и обратился к работавшим неподалеку нефтяникам за помощью. Последние, в свою очередь, сообщили о произошедшем в полицию", - говорится в пресс-релизе. И мать, и мальчики были сильно истощены и сейчас находятся в больнице.

По информации ведомства, женщина в 2018 году, находясь в другом регионе страны, уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей. Решается вопрос о назначении ей необходимых экспертиз, в том числе, психиатрической.

В пресс-службе МВД по Татарстану "Интерфаксу" сообщили, что будет решаться также вопрос о лишении женщины родительских прав.

В начале апреля сообщалось, что многодетная семья в Свердловской области решила уйти в лес, чтобы спастись таким образом от коронавируса. После того, как семью с тремя детьми разыскали полицейские, на родителей завели административное дело по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).