Лидер коммунистов Татарстана предупредил о планах власти чипировать население

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов считает, что пандемия коронавируса помогает властям отрабатывать методы управления населением с помощью чипирования. Он заявил это на пресс-конференции фракции компартии в Госсовете республики.

"По-моему, как было сказано в одном журнале, пандемия помогает отрабатывать методы управления будущего цифрового государства. Нас будут чипизировать. Это опасное явление", - считает он.

22 апреля Миргалимов принял участие в несогласованной акции у памятника Ленину в Казани. На следующий день он попал в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Повторный тест дал отрицательный результат на COVID-19.

Генпрокуратура России не менее двух раз требовала заблокировать публикации о планах чипировать людей под видом вакцинации от коронавируса.