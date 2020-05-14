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Лидер коммунистов Татарстана предупредил о планах власти чипировать население

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов считает, что пандемия коронавируса помогает властям отрабатывать методы управления населением с помощью чипирования. Он заявил это на пресс-конференции фракции компартии в Госсовете республики.

Пандемия коронавируса

"По-моему, как было сказано в одном журнале, пандемия помогает отрабатывать методы управления будущего цифрового государства. Нас будут чипизировать. Это опасное явление", - считает он.

22 апреля Миргалимов принял участие в несогласованной акции у памятника Ленину в Казани. На следующий день он попал в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Повторный тест дал отрицательный результат на COVID-19.

Генпрокуратура России не менее двух раз требовала заблокировать публикации о планах чипировать людей под видом вакцинации от коронавируса.

КПРФ Татарстан Казань коронавирус Генпрокуратура Хафиз Миргалимов

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