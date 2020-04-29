В Роспотребнадзоре рассказали о трудностях с диагностированием COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Идентифицировать COVID-19 у заболевшего иногда удается не с первого раза из-за отсутствия возбудителя на слизистой во время мазка, сказал замруководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Черный.

"В самом начале наших мероприятий (по борьбе с коронавирусом - ИФ) вся Россия проводила обязательные лабораторные обследования всех прибывающих из других стран граждан. Оказалось, если человек длительное время находится в самолете, где действует система вентиляции, сухой воздух постоянно подсушивает его слизистую, и с нее невозможно снять возбудителя. Уже по прошествии времени он появляется на слизистой и путем снятия мазка идентифицируется", - сказал заместитель главного санитарного врача региона журналистам в среду.

По его словам, аналогичная ситуация складывается с теми, кто контактировал с больными. При наличии клинической картины заболевания на начальной стадии тест на коронавирус дает отрицательный результат.

"Нередко мы наблюдаем, что при наличии клинических проявлений тест не всегда дает положительный результат, а потом, в разгар болезни мы получаем положительный результат", - сказал Черный.

По словам специалиста, у половины выявленных в регионе больных COVID-19 нет симптомов вируса. "У больного при отсутствии клинических проявлений происходит выделение вируса и его идентификация, что косвенно может служить подтверждением того, что тесты эффективны", - сказал замруководителя ведомства.