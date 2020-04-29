Коронавирусный госпиталь откроют в павильонах комплекса Минобороны "Патриот"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Госпиталь для лечения больных коронавирусом планируется разместить на базе подмосковного конгрессно-выставочного комплекса Минобороны РФ "Патриот", сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его словам, павильоны планируется переоборудовать до конца мая, а работать там будут медики из Одинцово.

В выставочном комплексе "Патриот" ежегодно проходит военно-технический форум "Армия". Сайт "Патриота" сообщает, что комплекс временно закрыт с 4 апреля.

Помимо конгрессно-выставочного комплекса в "Патриоте" открыт военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ. Этот парк закрыт с 28 марта в связи с распространением коронавируса.

27 апреля пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила, что в парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо" создадут 3 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом. "Сейчас разворачиваем два больших госпиталя - в "Патриоте" и "Крокусе", каждый на 1,5 тыс. коек. Там будет и кислород, и ИВЛ - вся инфраструктура. Делаем все необходимое и для пациентов с легкой формой заболевания. Считаем, что май будет тяжелым, поэтому стараемся максимально готовить койки", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.