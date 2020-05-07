Госпиталь для больных COVID-19 в парке "Патриот" начнет работу с четверга

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На территории военно-патриотического парка "Патриот" (Одинцовский городской округ) с 7 мая начнет работу инфекционный госпиталь, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня госпиталь открывается в "Патриоте" почти на 1,5 тыс. коек", - сказал Воробьев в ходе посещения аналогичного госпиталя, который строится на территории выставочного комплекса "Крокус Экспо".

Как сообщалось, оба госпиталя будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными устройствами. Также учреждения обеспечат необходимыми лекарствами.

Суммарная мощность госпиталей в "Крокус Экспо" и парке "Патриот" - 3 тыс. коек. Всего в Подмосковье планируют создать более 18 тыс. коек для больных COVID-19.