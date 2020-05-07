Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Госпиталь для больных COVID-19 в парке "Патриот" начнет работу с четверга

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На территории военно-патриотического парка "Патриот" (Одинцовский городской округ) с 7 мая начнет работу инфекционный госпиталь, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В РоссииКоронавирусный госпиталь откроют в павильонах комплекса Минобороны "Патриот"Читать подробнее

"Сегодня госпиталь открывается в "Патриоте" почти на 1,5 тыс. коек", - сказал Воробьев в ходе посещения аналогичного госпиталя, который строится на территории выставочного комплекса "Крокус Экспо".

Как сообщалось, оба госпиталя будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными устройствами. Также учреждения обеспечат необходимыми лекарствами.

Суммарная мощность госпиталей в "Крокус Экспо" и парке "Патриот" - 3 тыс. коек. Всего в Подмосковье планируют создать более 18 тыс. коек для больных COVID-19.

парк Патриот коронавирус Подмосковье

Новости по теме

Новости

ВЦИОМ узнал, что 42% россиян хотят сохранить право работать на удаленке после пандемии

ВЦИОМ узнал, что 42% россиян хотят сохранить право работать на удаленке после пандемии

Граффити, изображающее победу над коронавирусом, появилось в Подольске

Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева

Глава Крыма поставил под сомнение курортный сезон 2020 года

СКР заподозрил Быкова в организации убийства члена ОПГ и его приятеля

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

У "Омбудсмена полиции" Воронцова выпилили дверь и провели обыск

В Думе потребовали утилизировать маски населения так же, как медицинские средства защиты

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');