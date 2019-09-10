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Москва и Подмосковье оплатят строительство военно-патриотического центра в парке "Патриот"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС России "Патриот" в Кубинке откроют центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Соглашение о его строительстве подписали глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они же заложили первый камень в основание будущего центра.

Построят центр на деньги из бюджетов Москвы и Московской области.

Предполагается, что центр начнет работу с 1 сентября 2020 года. В нем юнармейцы смогут в течение круглого года проходить начальную военную подготовку. Это позволит им больше узнать о российской армии, отметил Шойгу. Также в нем будут готовить военное духовенство и при нем откроют школу сестер милосердия для госпиталей.

На участке 25 га будет построено двухэтажное учебно-административное здание с актовым залом на 960 мест, пять спальных корпусов на 120 человек каждый, общежитие для персонала на 160 мест, столовая, медпункт, крытый спортивный комплекс, а также спортивные сооружения. В центре будет учебная база, пейнтбольный центр, центр для стрельбы, музеи и современная военная техника. Он будет рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек. Проект и концептуальные архитектурные решения разработали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Министр добавил, что скоро такие же центры появятся во всех регионах России.

Патриот Кубинка Юнармия Сергей Шойгу. Сергей Собянин Андрей Воробьев Минобороны

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