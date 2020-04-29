Кураев заявил, что его больше расстроила смерть протоиерея Бреева, чем запрет в служении

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Протодиакон Андрей Кураев не считает свой запрет в служении самым печальным событием этого дня.

"Сегодня и в самом деле горький день в жизни моей и в нашей московской церковной жизни, потому что скончался отец Георгий Бреев, замечательный батюшка, духовник московского духовенства, человек, который когда-то дал мне рекомендацию для поступления в московскую семинарию. Это гораздо более значимое событие. Я сейчас очень переживаю и думаю только об этом", - заявил отец Андрей "Интерфаксу" в среду.

Ранее сегодня патриарх Кирилл издал указ о запрете в служении известного блогера и миссионера протодиакона Кураева. В тексте указа поясняется, что поводом для такого решения послужило "публичное оскорбление" отцом Андреем памяти настоятеля Богоявленского собора протоиерея Александра Агейкина, а также "предыдущие деяния" протодиакона, относительно которых поступали жалобы.

Запрет в служении будет действовать до принятия решения епархиальным церковным судом.