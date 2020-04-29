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Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл издал указ о запрете в священнослужении известного блогера и миссионера протодиакона Андрея Кураева. Причиной названо оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

В указе говорится, что оскорбление было публичным и было допущено в день смерти настоятеля. Кураева запретили в служении до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.

Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Андрей Кураев комментировал его смерть в соцсетях.

"В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний", - гласит указ.

Андрей Кураев в свое время был одним из наиболее активных деятелей РПЦ, ратовавших за избрание митрополита Кирилла на Московский патриарший престол. Вскоре после избрания предстоятель повысил диакона Андрея до ранга протодиакона.

В последние годы Кураев стал одним из главных оппонентов многих ведущих представителей духовенства РПЦ, за что в 2014 году был уволен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.

В интервью газете "Московский комсомолец" 28 апреля протодиакон Андрей Кураев, в частности, высказался об отношении к коронавирусу и мерам по ограничению инфекции в РПЦ: "Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны".

патриарх Кирилл РПЦ коронавирус Андрей Кураев Елоховский собор Александр Агейкин

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