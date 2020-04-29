Умер духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник московских священнослужителей протоиерей Георгий Бреев скончался в среду днем на 84-м году жизни.

"Помолитесь о новопреставленном протоиерее Георгии, ушел ко Господу только что", - написал сын покойного Николай Бреев на своей странице в фейсбуке.

В начале апреля отец Георгий был госпитализирован с диагнозом "двусторонняя пневмония". Тест на коронавирус дал тогда отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в возрасте 48 лет умер настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. От коронавируса скончался в Курской области епископ Железногорский и Льговский Вениамин, ему было 54 года.