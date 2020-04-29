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Бывший первый замглавы Курганской области задержан за злоупотребление полномочиями

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина в среду задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, в период 2018-2019 годов Пугин, занимая должности первого замгубернатора и директора регионального АПК, вместе с замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным организовал подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика - ООО "Мультипласт". При этом объекты в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района до сих пор не достроены, а федеральные средства, перечисленные подрядчику, частично похищены. Ущерб от действий экс-чиновников оценен более чем в 195 млн рублей.

Пугину инкриминируют ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следствие будет просить суд о его аресте.

Предполагаемых сообщников бывшего первого замгубернатора задержали ранее в рамках дела о хищении бюджетных денег.

Курганская область Сергей Пугин

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