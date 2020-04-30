В Кургане арестовали бывшего первого замгубернатора Пугина

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Кургане арестовал бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного следственного управления СКР.

По данным ведомства, Пугин арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что накануне бывший чиновник был задержан.

По данным следствия, в период 2018-2019 годов Пугин, занимая должности первого замгубернатора, а также директора регионального АПК, в сговоре с заместителем главы Шадринского района Вячеславом Розниным организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика - ООО "Мультипласт".

При этом строительство объектов в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района до сих пор не завершено, а федеральные средства, перечисленные "Мультипласту", частично похищены.

Отмечается, что ущерб от действий бывших чиновников составил более 195 млн рублей.

Пугину инкриминируют часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Сообщники бывшего первого замгубернатора были задержаны ранее в рамках уголовного дела о хищении бюджетных денег.